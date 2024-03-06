LIV Golf香港站周五開打　屈臣加西亞嚐盆菜宴「備戰」

雲集多名高球大滿貫盟主競逐的「LIV Golf 2024香港站」將於本周五假粉嶺球場開打，賽前兩位賽事熱門屈臣及加西亞品嚐盆菜宴，並欣賞變臉表演，體驗香港獨有的傳統文化和中國特色藝術。

盆菜宴在法定古蹟屏山鄧氏宗祠舉行，傳統的客家食俗以及變臉大師韋飛雄神乎其技的演出，為一眾嘉賓帶來驚喜。屈臣和加西亞亦與現場的中國香港高爾夫球協會（高協）的港隊年輕球員傳授打球、比賽心得。加西亞初嘗道地的盆菜宴，說很高興再次來到香港，今次賽事匯聚了世界頂尖的球員，最適合在一流質素的粉嶺球場作賽，感謝香港各界及球會對高球運動的支持，期待在賽事打出精彩表現。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「香港具備豐厚的文化底蘊，一直以來都是理想的旅遊目的地，很高興今次可以透過舉辦『LIV Golf 2024香港站』吸引一眾國際知名高球手和球迷特意來港，讓他們除了參加這項體育盛事，還可以體驗香港這國際盛事之都的魅力。」

「LIV Golf 2024香港站」首次落戶香港，精彩賽事和嘉年華活動即將於3月8日至10日（本周五至日）在粉嶺球場隆重登場。這項由沙特阿拉伯主權基金支持的盛事，是「LIV Golf」今年的亞洲首站，除了有世界頂尖高球手參賽，同場還有音樂會和不同娛樂節目。本賽事邀得逾50位知名球星來港作賽，當中不少是首次來港，並已吸引逾26個國家的球迷購票入場，預計能為香港帶來數以億計的經濟收益。