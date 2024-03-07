比寧咸神奇助攻救駕　皇馬驚險晉級歐聯8強

周四(7日)凌晨歐聯16強次回合，皇家馬德里主場1比1打和RB萊比錫，兩回合合計贏2比1晉級8強。皇馬今場陷於劣勢，被RB萊比錫狂轟20次埋門，好在祖迪比寧咸一次精妙助攻救駕，令皇馬得以保住領先優勢到尾，近14季內第12次殺入歐聯8強，同拜仁慕尼黑並列同期最多。

首回合作客領先1比0嘅皇馬，今場表現失準，RB萊比錫反客為主製造多次入肉埋門，可惜奧賓達連環失機，皇馬上半場xG(預期入球)只得0.09，係球隊今季最差嘅半場。危難時刻祖迪比寧咸再挺身救駕，65分鐘佢喺後場拎波後狂推40碼，再交出精妙斜傳畀雲尼斯奧斯祖利亞射入。

皇馬入波3分鐘後，RB萊比錫即由韋利柯賓頭槌頂入1比1，令比賽再掀高潮。總比數仍然落後1球嘅客隊尾段展開圍攻，丹尼爾奧莫喺補時階段巧妙笠射中楣彈出，最終皇馬飽食驚風散之下，力保1比1賽果，兩回合加埋贏2比1晉級8強。

喺西甲被罰停賽2場嘅祖迪比寧咸，今屆歐聯已有4個入波同4次助攻，係自07/08球季利物浦嘅謝拉特後，首個喺歐聯錄得至少「4+4」嘅英格蘭球員，而且呢位20歲新星已連續6場歐聯有入波或助攻，係基利安麥巴比同艾寧夏蘭特後，第3個連續6場歐聯有入球貢獻嘅U21球員。

皇馬教練安察洛堤賽後表示：「今場踢得好差，球員心理對比賽有好大影響，我哋好似拎住個煞車掣去踢，冇逼搶、冇直線、速度又慢，喺歐聯有時就係會出現呢種情況，最重要係我哋已經晉級8強。」