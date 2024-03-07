榮獲泉州市慈善家稱號　陳少煌樂在街場打籃球

中國香港籃球總會永遠名譽會長兼常務副會長陳少煌，憑藉多年來熱心公益，近日榮獲泉州市慈善家稱號。由中學時代愛上籃球運動的他，坦言籃球讓他結識了一群至同道合的好朋友，時至今日他仍每周打兩次衞生波，又經常入場觀賞賽事，支持球賽，身體力行推動籃運。

陳少煌上月親身出席了泉州市慈善大會，對於能獲得「慈善家」榮譽，陳生表示為家鄉泉州做善事也感到十分光榮，談到芸芸善事中最難忘的，他說：「我為泉州永春六中學校改善校園環境，和改善了學校的辦學條件，感到特別有意義。」在改善學校環境方面，當然包括校內的體育設施以提升學生全人發展，體學相長。

自中學時代愛上籃球，至90年代參與推動籃運，陳少煌對籃球運動至今還是充滿熱誠，波癮甚大，「現在仍常常到街場打波，一星期約兩次，不過都是玩樂和強身健體為主，打街場份外開心。」

作為籃總管理層，陳少煌關注香港籃球的發展，也經常擔任賽事嘉賓，見證一代又一代的籃球員成長，他又有何金石良言賜給新生代呢？「學習打籃球的基本功很重要，而且還需要經常練習，加強技巧，並多參加比賽，透過實戰改善不足提升水平。」