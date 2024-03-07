留力英超避重就輕　利物浦拉布追半細

今晚歐霸16強首回合重頭戲，英超利物浦作客硬撼捷克代表布拉格斯巴達。「紅軍」目前傷兵一大籮，嚟緊周日聯賽仲要喺榜首大戰硬撼曼城，今仗勢必避重就輕，造訪近況唔曳嘅布拉格斯巴達，最緊要先求穩陣唔好增添傷兵，1.5球半場細捧得過。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

利物浦受到主帥高普季尾離隊消息刺激，近期咬緊牙關係咁贏，但好多場都相當驚險，英聯盃決賽踢到加時絕殺車路士，上場聯賽作客諾定咸森林，去到補時最後一刻先由復出嘅達雲紐尼斯攻入全場唯一入波，力保3分，依家全場上下都係靠高昂士氣撐住。不過「紅軍」傷兵實在太誇張，艾利臣比加、阿歷山大阿諾特、居迪斯鍾斯、賴恩格雲貝治、迪亞高祖達，甚至穆罕默德沙拿都有傷在身，搞到近期要派遣大量青年軍上陣，以現時咁單薄嘅陣容，都唔知撐到幾耐。

利物浦雖然劍指4冠王，並已手執一個英聯盃，但聯賽冠軍先係最重要，現時只領先次席曼城及第3嘅阿仙奴1分同2分，嚟緊周日晚更要同「藍月亮」正面交鋒，絕對係爭標前哨戰，若果呢場「6分波」有乜閃失，爭冠機會無疑大減，相比之下今場真係冇咁重要，高普極有可能畀更多主力休息，留力周日嘅天王山之戰。

主隊布拉格斯巴達唔係善男信女，近7場法定時間獲4勝2和僅1敗，其中喺之前歐霸淘汰圈附加賽，兩回合計反勝加拉塔沙雷6比4，盡顯鬥心。當然利物浦唔會放棄歐霸，但始終係踢兩回合，今晚作客兼有後顧，自然小心為上，加上佢哋近5場半場全開1球或以下，半場細追得過。

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