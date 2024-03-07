工商盃壓軸一戰　滿貫封王決賽46比38挫建青

工商盃頒獎禮嘉賓包括籃總副會長陳錫元(後排右七)、副會長葉志聰(後排右六)、副會長兼香港青年軍總領隊周致人(後排右五)、主席陳瑞添及一眾執行委員會陪同一眾執行委員會委員，與16歲以上組別冠軍滿貫隊合影。（鄧文滔攝）

「第45屆工商盃全港籃球公開賽」今晚（7日）於修頓場館壓軸舉行男子16歲以上組冠軍戰，最終滿貫憑張彬賢攻入全場最高18分，以46比38擊敗建青，順利奪冠。

滿貫派出鄧志桓、葉俊傑及張彬賢3名甲一球員擔正，第1節初段有葉俊傑射入3分球，張彬賢屢屢殺入籃底製造犯規，單節射入8分取得領先，但建青憑Moreno Ivan Brizuela連得4分，使球隊不致被遠遠拋離，以7比11落後完第1節。

建青第2節手感回暖，Moreno Ivan Brizuela搏得「And 1」，古卓煒再射入1球3分，一度反超20比18，兩隊打成20比20平手進入下半場。

滿貫換邊後加強壓逼，陳偉邦射入中距離，黃鎮煒兩罰中一，加上楊子豐上籃放入兩分，滿貫以6分優勢進入最後1節。但建青第4節積極反撲，全場表現活躍的古卓煒避盟防守後上籃，建青追至30比31。其後Moreno Ivan Brizuela於中距離得手，為球隊反超，但張彬賢隨即回敬1球「And 1」，陳偉邦助攻葉俊鋒射入，最終滿貫成功抵擋建青反撲，贏46比38完場。

頭場舉行的男子公開組決賽，馬青少憑歐陽健斌獨取13分，領球隊以45比41挫九龍城區康體會，捧得冠軍。