希斯基：雙西之戰　悉尼勢反彈贏波

西悉尼流浪者上星期於打吡戰中以1比4大敗於FC悉尼的腳下，聯賽位置繼續向下跌。

西悉陷入低潮的主要原因是他們失球太多了，上一仗能夠保持清白之身已經是6場聯賽前，以1比0小勝西部聯的賽事。他們的後防定要表現得更加緊密，而且要勝出高空爭奪，以及避免犯上愚蠢的錯誤。

前線進攻方面，他們入球頻頻，所以這不是問題所在。我認為關鍵在於左翼位置的尼高拉斯米蘭奴域，其個人技術十分好，最近攻入了幾個入球，同時亦能夠為隊友製造機會。今仗他將會倒戈，表現應該會份外醒神。

至於敬陪末席的西部聯近4仗一共取得7分，表現似乎有所改善。儘管他們今季整體表現不堪，不過展示出一些拚搏的精神，我認為領隊艾萊斯應記一功。球隊的目標相當鮮明，就是不要包尾完成今季賽事，他們最近亦擊敗過兩支聯賽榜位置較為接近的珀斯光輝及紐卡素噴射機。

在這兩場勝仗中，年青射手諾亞保迪都有入球進帳，他近6場上陣的比賽一共攻入4球，可惜日前他確定因傷提早收咧，對球隊來講將是一大打擊。西部聯唯有寄望年輕前鋒米高魯斯能有精彩演出，此子今季雖然入球不多，但我覺得他極具潛質，前途無可限量，另一鋒將丹尼爾彭夏亦有能力，為西悉後防帶來麻煩。

然而，西部聯近期的好成績也是來自主場的賽事，所以今仗在作客的情況下，我認為西悉尼流浪者最終將可獲勝。