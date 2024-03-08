【有片】紐尼斯兩轟世界波　利物浦大勝5比1

周五(8日)凌晨歐霸盃16強首回合，利物浦作客5比1大炒布拉格斯巴達，8強席位非常穩陣。「紅軍」前鋒達雲紐尼斯延續近期巔峰狀態，今場轟入兩個超高難度金球，近12場比賽貢獻12個入波(8入球+4助攻)，為周日(10日)主場對曼城嘅英超冠軍戰振聲威！

利物浦今場未有太多輪換，力爭首回合先拔頭籌，果然6分鐘就由阿歷斯麥亞里士打射入12碼領先，主隊亦有唔少具威脅攻門，但逃唔過利物浦門將基利靴五指關。25分鐘紐尼斯禁區犄角位拎波，校順右腳狂抽貼楣彈而入，呢球亦係高普執教利物浦以來，各項賽事第1,000個入球，意義更大。

完半場前紐尼斯再顯功架，佢接應麥亞里士打長傳，等個波彈地2下後，喺禁區邊窩利抽入遠柱。換邊後1分鐘布拉格斯巴達閃電破蛋，但利物浦再換入傷愈嘅蘇保斯拉爾、穆罕默德沙拿等主力，最後由路易斯迪亞斯同蘇保斯拉爾各建一功，大勝5比1完場。

利物浦領隊高普賽後表示：「今場表現唔係好出色，但就有好好嘅賽果，布拉格斯巴達嘅踢法好大風險，所以我哋懲罰咗佢哋。今仗嘅入球都好精彩，達雲紐尼斯嘅機會把握得好好，佢不斷為球隊製造空位同選擇，一直都係最大威脅。」