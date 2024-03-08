Panansonic學界籃球邀請賽5月爆發　24支勁旅熱血追夢

為比賽抽籤的4位嘉賓包括籃總永遠名譽會長兼常務副會長陳少煌（右二）、籃總主席陳瑞添（右三），以及兩位港籃代表廖鈞浩（右一)及陳兆榮（右四)，對今年賽事相當期待。（鄧文滔攝）

「Panansonic學界籃球邀請賽」載譽而歸，賽事將於5月23至26日假修頓場館舉行，由男女子各12支學界勁旅角逐，主辦單位中國香港籃球總會舉行了賽事抽籤儀式，已9次奪得賽事冠軍兼衞冕的「神之隊」協恩中學將在W組與滙基書院（大坑東）和英華女學校爭出線，至於應屆學界精英賽勇奪男子組冠軍、尋求4連霸的英華書院，則會在A組鬥嗇色園主辦可藝中學，以及中華基督教會蒙民偉書院，激戰可期。

被譽為學界4大錦標之一的「Panansonic學界籃球邀請賽」，今年5月23日至25日期間會先舉行初賽，男、女子組各分4組比賽，每組首名出線4強，5月26日進行決賽。由於初賽至4強以全場20分鐘不停錶的方式進行，因此比賽節奏明快，而冠軍戰則採4節賽制進行，一決高下。應邀出席本周二（5日）抽籤儀式的中國香港籃球總會永遠名譽會長兼常務副會長陳少煌，就對再次舉辦這項賽事感到非常興奮：「這項賽事作為學界大賽，令學生擁有一個大舞台表現自己，而且今屆有新學校參賽，盼他們盡情發揮，挑戰傳統學界勁旅。」

至於籃總主席陳瑞添就認為比賽在「籃球聖地」修頓場館舉行，相信比賽氣氛會一如以往般高漲：「除了參賽球隊水平高外，而賽事期間大會將舉辦明星賽，由藝人和過往賽事得獎者出戰，陣容星光熠熠，亦會加插投籃遊戲，務求令球迷樂在其中。」

男子D組男拔惡鬥漢華聖若瑟

抽籤形勢方面，去屆女子組冠軍協恩中學於W組遇上滙基書院（大坑東），以及英華女學校；至於男子組，身處A組的英華書院，將與嗇色園主辦可藝中學和中華基督教會蒙民偉書院爭出線，應屆精英賽亞軍的拔萃男書院，就在D組硬撼兩支港島強隊漢華中學及聖若瑟書院，漢華剛於精英賽收穫季軍，實力絕對有保證，而聖若瑟則為去年精英賽盟主，3支強隊正面交鋒，必定為出線資格爭個你死我活。

兩位港隊「大師兄」傳授致勝錦囊

為本年「Panansonic學界籃球邀請賽」擔任抽籤嘉賓的兩位港籃代表陳兆榮和廖鈞浩，與賽事都有相當淵源，皆因他倆於學生時期都曾參加這項大賽，這天現身抽籤儀式，並向師弟分享「貼士」。

陳兆榮學生時期就讀英華書院出身，為母校身經百戰，他指稱弟們早前才出戰精英賽決賽，相信狀態不成問題，提醒同學要盡快入局：「分組賽以不停錶的形式舉行，節奏比一般賽事明快，所以球只要盡快進入狀態，控制節奏，幸好一眾英華同學上個月有出戰精英賽決賽，有助他們重拾比賽感覺。」

喇沙書院今屆被抽入C組，與裘錦秋中學（葵涌）和德信中學爭奪出線資格，曾以隊長身份代表該校先後4年參加本賽事的廖鈞浩，認為母校籤運不俗，但呼籲師弟不能輕敵：「雖然成功避開英華和男拔，但德信和裘錦秋的體能、戰術和紀律相當出眾，希望大家先打好分組賽，嘗試打入淘汰賽。」

採訪:余樂詩、鄧文滔