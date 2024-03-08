大專足球　港大力爭衞冕　決賽惡鬥教大

周六（9日）除了港超賽事，同時會上演男子「大專盃」決賽，今屆賽事移師聯校運動中心進行，由力爭衞冕的香港大學惡鬥香港教育大學，球迷可免費入場。港大已經連續4年打入決賽，更力爭第3次奪冠，相反闊別決賽5年的教大，仍努力打破冠軍荒；不過雙方曾在分組賽交手，當時踢成3比3，今場相信繼續鬥得緊湊。至於頭場季軍戰則由香港理工大學對香港浸會大學。（港台電視32周六下午2時起直播）

港大近年實力出眾，上屆決賽在旺角場鬥到互射十二碼擊敗理大，3年內兩奪冠軍。今屆球隊雖有均業北區中場劉君正、港隊亞洲盃成員余在言缺陣，但陣中仍有標準流浪門將盧兆崎、香港U23隊長鄭進泓、其隊友嚴啟倬、馬阡皓、深水埗後衞楊學敏、劉家城、冠忠南區前鋒游卓峰多名港超兵壓陣，不過由於同日同樣時間，撞正香港U23對深水埗的「賽馬會菁英盃」，未知兩隊會否放人。

港大分組賽4勝1和未嘗一敗，4強則1球險勝浸大晉級，即將第4年參與「大專盃」決賽的門將盧兆崎，直言目標再次為球隊取得冠軍：「雖然冇得踢旺角場，感覺一定冇咁好，但目標都係捧盃，幫讀緊書嘅學校贏冠軍，感覺好特別。」「兆崎」續指港大超聯球員的確較多，但認為教大實力亦不容忽視，提醒隊友切勿輕敵：「教大成隊波好團結，防守意識高，反擊又銳利。決賽一場過，我哋唔會話好大優勢，覺得今場一定係五五波，睇吓邊隊少犯錯。」

教大陣中僅得理文中場許可臻、晉峰門將陳嘉昊兩名超聯腳，但今年在前港超教練鄧冠研執教下異軍突起，分組賽取得4勝1和晉級，4強更以2比1力克強隊理大。相隔5年再入決賽，許可臻（Zachery）指對球隊意義重大，並分享到表現突飛猛進的原因：「教大好耐冇入決賽，上年我哋成績麻麻，連名次賽都冇得踢，今次新教練加入後所有嘢執過晒，進步係好明顯。」

除了成績大幅提升，Zachery認為球隊在戰術執行力方面亦有所加強：「教大技術唔算出眾，人腳都唔會好過對手，但我哋全隊一條心，執行教練指示嘅態度進步咗，今場會做好前中後逼搶，防守好關鍵。」去年「成龍盃」教大曾於決賽與港大碰頭，惟最終飲恨落敗，Zachery盼在今場「大專盃」決賽踢出爭氣波：「好想幫教大打破錦標荒，自己私心都渴望贏番次大專冠軍。」