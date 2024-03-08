車路士上季狂蝕9,000萬鎊　又要緊急散貨

英超豪門車路士近年買人「洗腳唔抹腳」，但成績不進反退，為財政構成重大壓力，球會周四(7日)公布22/23球季財政報告，再度錄得9,010萬鎊(約9億港元)虧損。雖然車路士堅稱可符合英超盈利和可持續發展條例，但有傳佢哋需要喺7月前緊急賣人「填數」。

車路士上季賣人獲得超過1億鎊收入，但收購摩西斯卡些度、羅美奧拉維亞、尼干古等球員已「洗凸」，近3個球季分別錄得1.56億鎊、1.21億鎊同9,010萬鎊虧損，令外界質疑車路士嘅財政已經「爆煲」。由於車路士今季(23/24)並冇歐洲賽事，聯賽排名亦跌至下半版，預計轉播、獎金等收入全部會下跌，今季嘅財政報告更令人擔心。

英國《每日郵報》消息指，車路士需要喺23/24球季財政結算日(6月30日)前賣人「填數」，就好似上年趕住賣高華錫同夏維斯情況一樣，預計干拿加歷查、盧卡古、布查、伊恩馬特臣等都會被緊急出售。領隊普捷天奴表示：「我都係啱啱聽到財政報告，未有機會同班主、總監傾，所以畀唔到任何意見。」