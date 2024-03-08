旺角場鬥烏茲別克　港隊球迷區門票遭瘋搶

港隊3月21日將坐鎮旺角大球場出戰「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」賽事，主場迎戰烏茲別克，單場門票周五（8日）正式發售獲搶購。足總同日透過Facebook專頁發聲明，承認周四（7日）已售罄的港隊主場賽事門票及球衣套票，出現超額認購情況，意味想買球衣又成功付款人士，可能要空歡喜一場。

港隊相隔近1年後再於旺角大球場出擊，世盃外主場鬥烏茲別克，單場門票首日透過購票通發售就熱賣，其中主場港隊球迷打氣區門票，在開賣1小時內已售罄。港隊對上一次於旺角大球場作賽，是去年3月友賽新加坡，當時吸引5910名球迷入場觀戰，雙方最終打成1比1平手。

足總周四（7日）於官網優先發售200份套票，當中除了包含2場港隊世盃外主場門票之外，亦包括港隊主場球衣等服裝。套票首日開賣即售罄，惟足總翌日透過聲明承認出現超額認購情況：「由於反應熱烈，開售初期大量用戶同時進入網上商店，一度令系統極為繁忙。」

足總表示已為成功付款交易的人士預留門票，但球衣及服飾則依然供不應求，正陸續透過電郵通知購買者安排退款等事宜。有球迷於足總社交平台留言，對安排表達不滿：「想買件留念最後連S都照撳，啱啱收到電郵話買唔到波衫，空歡喜一場。」