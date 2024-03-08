香港國際7欖4.5開戰　抽籤出爐法國硬撼斐濟

距離「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽 2024」尚餘不足一個月，大會周五（8日）公佈最新的分組結果，香港作為滙豐SVNS世界七人欖球系列賽8站中的第6站，並於4月5至7日在香港大球場上演，勢成國際體壇矚目一戰。

由12支世界最強球隊組成的男子隊，最受關注是於本月初在洛杉磯站勇奪盃賽冠軍的法國隊，被列為A組頭號種籽球隊，與傳統勁旅暫列世界系列賽積分榜第三位斐濟，還有排名第五的澳洲及第十二位的加拿大。B組首號種籽有上站亞軍英國隊，同組有今季所向無敵的阿根廷，這支南美洲球隊已連贏三站系列賽（包括12月南非開普敦、1月澳洲珀斯、2月加拿大溫哥華），被列為B組的二號種籽，同組還有系列賽排名第六的新西蘭及第八位的美國。

在C組中，現在積分榜排名第二的愛爾蘭是該組的頭號種籽，他們在一月的珀斯站及本月初的洛杉磯站獲得季軍，同組有系列賽排名第七的南非隊，他們在系列賽揭幕戰（杜拜站）取得冠軍，此外，還有排名第十的西班牙及第十一的薩摩亞。

女子組方面，澳洲及新西蘭隊在過去六站比賽中勢均力敵，各自取得兩站的勝利。澳洲率先奪得頭兩站（杜拜及開普敦）盃賽冠軍，新西蘭在第四站溫哥華及第五站洛杉磯奪冠，而第三站珀斯的冠軍則由愛爾蘭奪得。毫無疑問，澳洲及新西蘭娘子軍進佔世界系列賽積分榜頭兩位，完成頭五站系列賽後，澳洲以總分90分暫領先榜首，新西蘭以四分之微的86 分列第二位；第三至第五位的排名依次為74分的法國、64分的美國及62分的加拿大。

今屆同樣受到球迷重視，還有為亞洲列強新增設的「Melrose 銀劍賽」(Melrose

Claymores)，比賽將於香港國際七人欖球賽期間進行，為期三日的比賽將以循環賽制定出決賽球隊，男子組有中國、日本及東道主中國香港，女子組有中國、泰國及中國香港，屆時必有一番龍爭虎鬥。

比賽將於周五（4月5日）揭開戰幔，香港大球場將於當日早上7時半開放給球迷入場，頭兩小時先進行小型欖球及青少年欖球的比賽，第一場正式比賽將於早上10時半舉行，打頭陣是女子C組賽，由加拿大對日本。香港國際七人欖球賽的開幕禮將於晚上6時42分舉行，時間剛好安排在兩場「Melrose 銀劍賽」之間，球迷欣賞開幕禮之餘，亦可為中國香港的男、女子隊落力加油。首天最後一場比賽是世界系列賽男子A組，由法國對澳洲，晚上8時58分開賽，約於9時半完結。

次天的周六（6日）賽事開賽時間是早上9 時半，大球場將於早上7時開放入場，同樣有小型欖球娛賓；下午2時09分有「Melrose 銀劍賽」女子組第二場比賽，由中國香港對泰國，賽後將會有小型欖球員繞場一周，同場，牙買加傳奇「雷鬼樂隊」The Wailers 將作現場表演，將全場觀眾的情緒帶至最高點。緊接另一個萬眾期待的比賽，是3時11分上演的「Melrose 銀劍賽」，由中國香港男子隊面對「宿敵」日本隊。

壓軸一天的周日（4月7日）比賽將於早上9時40分開始，大球場於早上8時開放，場內先上演青少年欖球賽。當天的正式比賽由兩場「Melrose銀劍賽」展開，先是女子組由中國對泰國，然後是男子組由中國對日本，緊隨是一連串的世界系列賽名次賽及盃賽準決賽；不少香港球迷關注的「Melrose銀劍賽」，女子組決賽於下午3時28分舉行，男子組緊接在3時56分進行。兩場「Melrose銀劍賽」決賽後，將由美國殿堂樂隊Journey主音Arnel Pineda上場，為觀眾帶來精彩表演。

下午5時10分將展開連場獎盃爭奪戰，先由男、女子季軍開始，緊隨是晚上6時13分上演女子組盃賽決賽，壓軸的男子組冠軍戰將於晚上6時53分展開。

三日套票至今已售出超過34,000 張，是疫情以來首次接近售罄。門票在官方網站有售：www.hksevens.com。三日門票的持票人可觀賞30 支世界級勁旅上演共74 場精彩的七人欖球賽，期間更可享受兩小時的星級現場音樂表演，以及一連三日無間斷的娛樂活動。欖球界的最大型派對門票只需港幣1,950元。12 歲或以下的兒童可購買兒童票，票價為港幣950 元。兒童門票先到先得。

世界系列賽分組：香港站

男子組

A 組：法國、斐濟、澳洲、加拿大

B 組：英國、阿根廷、美國、新西蘭

C 組：愛爾蘭、西班牙、薩摩亞、南非

女子組

A 組：新西蘭、法國、巴西、英國

B 組：澳洲、南非、愛爾蘭、斐濟

C 組：美國、加拿大、日本、西班牙