LIV Golf香港站開打吸引球迷圍觀　保美斯特叫兩飛

一連三日的「LIV Golf 香港站 2024」周五（8日）於粉嶺球場開戰，首日比賽已吸引大批球迷入場，最終南非球手保美斯特和墨西哥好手安沙，暫時並列第1。

今站共有54位球手參戰，並設有18洞，所有球手會被分到不同洞數同時開賽，這項賽事亦吸引大批球迷入場首賽，大會開賽前安排舞龍舞獅表演，令氣氛更添熱鬧。此外，主辦單位亦有設立「粉嶺同樂谷」，內有不同小遊戲，令球迷觀看比賽之餘，亦可以樂在其中。

最終完成首日比賽後，是日由第18洞起開始打的保美斯特，雖然在第1洞錄得「柏忌」，但他全場成功打出6隻「小鳥」，到第13洞更打出「老鷹」，雖然以低標準杆7杆完成第1日賽事，與全日捕捉7隻「小鳥」的墨西哥球手安沙並列第1。至於曾奪得大滿貫冠軍的球手，首日錄得低標準杆6杆的奧斯亥森，與基瑪等5名球手並列第3，迪尚保就排並列第9。團隊賽方面，擁有保美斯特和奧斯亥森的Stinger GC以低標準杆16杆的成績，暫列榜首。

保美斯特賽後接受訪問時，大讚現場氣氛一流：「例如當我們在球場餐廳外打比賽時，或打出好球時，那裏的球迷都會盡情為球手歡呼，相信接下來兩日賽事會更加熱鬧。」談到是日演出，保美斯特稱自己開局未算非常突出，幸好其後手風明顯轉順，才取得好成績：「剛開始比賽時表現比較慢熱，因此我要自己沉着應戰，之後開始打出『小鳥』甚至『老鷹』，所以我對自己是日演出感到滿意。」