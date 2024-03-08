賽馬會菁英盃　標準流浪鬥晉峰全力搶攻

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「賽馬會菁英盃」B組賽事，由晉峰於香港仔運動場面對標準流浪。流浪賽前已經篤定出線，但球隊今場需要贏波，才能鎖定小組榜首，面對榜尾的「粉紅兵團」一定全力搶攻，戰意不用懷疑！（東網周六下午3時按次收費直播）

今場為晉峰最後一場分組賽，總教練何信賢透露或會收起部分主力，並盡量起用年青球員為主，盼他們能夠把握機會證明自己，對流浪一仗踢出驚喜：「流浪近況麻麻，但比賽逐場計，希望抵擋到對方強攻。其實『菁英盃』大家實力差唔多，今場我哋放開嚟踢，嘗試拉近距離同爭取贏波。」陣容方面，門將陳嘉昊因出戰大專盃決賽無緣披甲，李呈則有望趕及復出。

黃政德：出局都會搏盡

U22翼鋒黃政德今季站穩正選，但他指季初受傷後，狀態未完全恢復，最近發揮亦一般，需要再下苦功。「粉紅兵團」已經肯定出局，但「德仔」強調仍會全力爭勝：「就算出左局都要踢好，一定會盡全力。幾位新球員都幾勁，踢咗幾場之後大家默契慢慢好咗。」

杜國榆盼球隊重返勝軌

標準流浪上場聯賽不敵深水埗，近3場全敗，當中季中才由中甲回流的杜國榆（Remi），全部有份出戰。他坦言缺少季前集訓，加上自己加盟前對上一次比賽已經是11月，狀態仍有待提升，但今場會全力助流浪重返勝軌：「流浪係一支強隊，連續3場輸波對我嚟講唔應該發生。晉峰換咗教練，都急需一場贏波提升士氣，要小心應付。」值得一提，盧兆崎今場因出戰大專盃，與累積5黃停賽的金旻奎、劉智樂齊齊缺陣。

U22門將陳冠燊賽前全部分組賽，悉數正選上陣，惟他對個人表現不太滿意，希望今場繼續成長，兼幫助球隊獲勝：「自己好多犯錯，同埋中堅係日本、南韓人，有時喺補位溝通上會出現問題，希望今場可以攞多啲經驗，應付之後嘅淘汰賽。」

晉峰 4-3-3

門將：86.麥梓軒

後衞：18.曾俊軒 77.金相佑 29.呂卓芹 99.文智星

中場：37.徐竟柔 8.邵昀俊 10.梅田小太郎

前鋒：11.紀思昊 17.何思哲 7.黃政德

標準流浪 4-3-3

門將：13.陳冠燊

後衞：12.盧均宜 3.崔佑在 23.林堂真 28.陳耀祖

中場：10.林嘉緯 6.杜國榆16.林衍廷

前鋒：20.趙正宇 21.伊巴謙 44.神田夢實

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