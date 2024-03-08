賽馬會菁英盃　深水埗乘勢追擊硬撼香港U23

「賽馬會菁英盃」周六假斧山道運動場上演A組賽事，由香港U23對深水埗。兩軍今季3次交手各有輸贏，其中香港U23就要證明首循環大比數取勝，絕非曇花一現，至於剛於聯賽打開勝利之門的深水埗，則希望延續好表現。（周六下午3時開賽）

鄧筵霑：今場力圖爭勝

今季首循環交手，香港U23火力全開以5比0大勝深水埗，錄得球隊成立以來最大分差勝仗，於該仗攻入兩球的鄧筵霑（James），就表示有留意深水埗近況，認為今場取勝難度會更大：「尼高拉斯好弗，新加入嘅蘇沙都好有經驗，所有我哋唔會掉以輕心。」James指出球隊需要已無緣出線，但絕不會視今場為例行公事：「近幾場超聯都冇分落袋，希望今場可以爭勝，幫球隊打支強心針。」

同樣已經出局的深水埗，上場大踢爭氣波於聯賽擊敗標準流浪旗開得勝，今場當然希望乘勢追擊。早前一度傷患困擾的U22後衞張志昊近日已復操，他期望盡快重返賽場幫助球隊爭勝：「喺踢上場之前，球隊放咗1個月假，大家都要進一步提升比賽狀態，希望今場有得出，想幫助球隊繼續贏波。」過去曾在西班牙學法的張志昊，就認為外流經驗有助他投入職賽場：「呢度同喺西班牙一樣，都係要爭一個位，當時嘅經驗都幫到我踢職業。」