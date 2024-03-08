【西甲】巴塞欠銳半場和好路

今晚西甲好戲碼，「3哥」巴塞隆拿主場迎戰馬略卡。巴塞現時落後榜首皇馬8分，要後來居上絕對唔容易，皆因佢哋近況不穩，各項賽事近5場和咗3場，下周中仲要踢歐聯，難免有顧忌，馬略卡係中下游球隊，最擅長死守搶分，特別係上半場，近6場半場取得1勝5和，半場守和巴塞絕對唔出奇，半場和值得捧場。（Now 632周六凌晨4時直播）

自從主帥沙維宣布季尾離隊，巴塞近期有反彈迹象，連續7場不敗，不過當中3場打和，包括上場作客畢爾包悶和0比0，雖然上輪皇馬同基羅納都齊齊失分，但睇走勢巴塞後上奪冠機會不大，將季尾目標放在歐聯賽場可能更實際。

巴塞在歐聯16強首回合作客1比1賽和拿玻里，下周中次回合主場出擊，贏波即晉級，因此今場西甲不排除有所保留，加上近期再添法蘭基迪莊及柏迪兩名傷兵，朗奴阿拿奧祖累積黃牌今場停賽，巴塞殘陣之下，想谷都有心無力。

馬略卡排14位，暫時並無降班威脅，佢哋聯賽27戰僅得5勝，係勝仗並列第3少球隊，不過和波多達12場，係和波並列第2多球隊。趁巴塞傷兵滿營陣容不整，仲要留力歐聯，今場大有機會死守偷雞搶分，而且上半場好氣好力，更有利馬略卡防守，加上佢哋近期旺半場和，半場和值得一試。

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