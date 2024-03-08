蘇黎世3x3籃球賽5月展開　英華爭3連霸

第4屆「蘇黎世香港學界3X3籃球挑戰賽」將於5月11日起展開，今年預計將有128支中學球隊參加，各隊龍爭虎鬥，激戰可期。英華書院和滙基書院將分別於男、女子組力爭衞冕，兩隊球員周五（8日）假奧海城出席啟動禮，分享備戰情況。

蘇黎世籃球賽延續去年龐大規模，男女子組將有各64隊參賽名額，報名日期為今日起至4月19日。賽事將於5月11日起假基督教香港信義會信義中學舉行賽事小組賽至淘汰賽階段，其後將於7月3日假修頓場館進行14強至決賽。由比賽用球、籃框乃至決賽日的地板，均達到國際籃協（FIBA）標準，給學生一個專業舞台一展身手。

賽制方面，男女子各60隊分成A至T組，每組有3隊，小組首名將晉級第2階段淘汰賽，10隊勝方將打入第3階段（14強）。上屆前4名為種子球隊，去年第3、4名球隊將於14強登場，至於上屆冠、亞軍則會直入8強。今年亦新增明星隊及最佳新秀隊獎項，體現賽事口號「我敢挑戰，熱血傳承」。

冠名贊助商蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂喜見賽事日漸成熟，成為學界大賽：「第一屆比賽是在疫情期間舉行，當時有很多制肘，好開心見到現時比賽規模更大，同學不用再戴口罩比賽，場地配置上亦有進步，希望這個比賽能為學生們帶來一些珍貴回憶。」

許金桂亦難忘過往比賽熱烈氣氛，期待今年有更多精彩大戰，讓球迷一飽眼福：「我深深感受到同學的熱血精神，希望他們可以一直傳承落去。賽事宗旨之一就是培育更多精英籃球員，未來代表香港出賽，透過籃球，學生可以學到團隊精神、體育精神，這些都是書本學不到的知識，對他們的成長很有幫助，今年我都非常期待入場觀戰。」

兩屆冠軍英華書院將以新陣容出戰，精英賽最有價值球員蔡浩東將首次登場，他直言對球隊充滿信心：「早前比賽主要是5打5，我們需要花時間再練3打3，因為比賽節奏更快，爆冷機會增多，爭衞冕會有挑戰，但只要準備得好，英華要3連霸不是問題！」

滙基書院亦有主力楊嘉傷愈回歸，第2次參賽的她表示期待：「有點緊張，爭衞冕不是易事，我們都有壓力，不過都會盡力打，大家經過學界、精英賽之後，逐漸建立默契。我們之前主要靠個人技術得分，今年希望加強防守，以團隊籃球取勝。」