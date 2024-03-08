希斯基：珀斯「光」芒蓋噴射機

雖然上輪聯賽珀斯光輝爆冷以0比1不敵西部聯，但他們近況其實相當之好，並於該場敗仗之前，錄得3勝3和好成績。

阿當泰加特是光輝的核心人物，上陣17場一共攻入12球，表現非常突出，毫無疑問是澳職其中一位最具把握力的射手。然而，他近兩仗都沒有入球進帳，所以領隊阿倫史坦錫將希望布魯士卡馬奧等中場球員以及一對左右二閘，可以為這位前鋒製造入波機會。

高拿高夫斯基是前線另一位能夠產生威脅的球員。他可以高速走到對方身後位置，令守衛感到困擾，而且在上腳時亦相當敏捷，能夠為對手構成問題。他如今累積了6個入球，故此如果阿當泰加特未能取得入球的話，他有能力於前線擔大旗。

我的舊東家紐卡素噴射機近況低迷，近6仗只錄得3和3負的劣績，更加在聯賽榜跌到落尾2位置。

我知道他們想踢進攻足球，但當你處於頹勢時，就必須要集中精力穩固後防。我不介意他們需要以主守的戰術，才能夠取得正面的成績。

令人感到欣慰的地方是，他們擁有史譚迪路普路斯這位澳職頂級射手坐鎮，他今季一共攻入了14球。但問題是球隊的防守太容易失球了，所以我認為今仗中後場應該要交出穩固表現，每一位球員都要為隊友拚搏。

然而，我認為珀斯光輝的實力遠高於紐卡素噴射機，預計主隊最終可全取3分。