祖高爾：失機多過入波　博紅魔主場險勝

在經歷打吡戰失利後，曼聯希望在這場比賽及時反彈，以重拾他們之前的良好狀態。儘管輸掉了近兩場聯賽，但他們之前狀態不俗而且連贏多場，這很大程度上歸功於其球員的級數及發揮。

在對曼城的上半場比賽中，我們看到其球員展現了這種級數，以及這支曼聯絕對有能力擊敗任何對手，但其致命傷就是沒有創造足夠的入球機會，最終導致球隊無法增添入球，這就是目前曼聯與聯賽中其他球隊的最大分別。

我們可以從前5位的球隊中看到，他們既有創造力又把握力，這與目前的曼聯前場球員不同，他們往往於門前失機，多過將皮球送入網窩。如果曼聯真的想爭奪前4位置，那麼坐鎮奧脫福主場面對愛華頓這樣的比賽，絕對要全取3分。

然而，愛華頓絕不會輕易失球，而且由於曼聯埋門缺乏冷靜，拖肥糖對紅魔來說可能相當棘手。我之前提過，愛華頓今季的失球數字之少名列前茅，領隊戴治素來以加強球隊的防守能力而聞名，小將班夫韋迪的堀起證明了這一點，他是今季其中一個發揮最出色的球員。

不過，曼聯會很高興知道愛華頓已經連續7場比賽不勝，而且對手一向堅固的防守在其中的5場比賽中，也未能保持清白之身。雖然我認為愛華頓會負隅頑抗，但就像今季多次出現的情景一樣，曼聯能夠在主場僅勝對手拿下3分。