【有片】16歲耶馬轟入世界波　巴塞險勝馬略卡

去片睇耶馬轟入世界波

周六(9日)凌晨西甲，巴塞隆拿中場根度簡射失球12碼，以及翼鋒拉芬夏比洛尼傷出情況下，16歲新星耶馬扮演救世主，射入世界波，協助球隊主場以1比0險勝馬略卡，追至落後踢少1場嘅榜首皇馬5分，保持爭標希望。

巴塞隆拿今場佔盡上風，包括有63%控球率及創造20次射門，但臨門一腳總係失之交臂，包括上半場24分鐘，拉芬夏比洛尼殺入禁區被對手踢跌，球證判罰12碼，但根度簡主射，被馬略卡門將比德拉積高域撲出。巴塞禍不單行，拉芬夏比洛尼踢到37分鐘受傷退下火線。

換邊之後，耶馬成為巴塞救星，佢喺73分鐘個人表演，扭入禁區右路扣大位射遠柱入網，非常精彩，協助球隊取得重要3分。

賽後巴塞教練沙維激讚耶馬表現超出所有人期望，今場入波實在美妙。耶馬即使只有16歲，但已奠定主力地位，今季各項賽事上陣37場入6球及7次助攻，包括4個聯賽入波，令佢成為西甲史上首位17歲之前入到4球嘅球員。

值得一提，巴塞隆拿17歲中堅古巴斯今仗亦有出色表現，佢同耶馬一守一攻，成為巴塞復興希望。另外，沙維透露拉芬夏比洛尼傷勢並冇大礙，應該可以出戰下周三(13日)凌晨歐聯16強次回合主場對拿玻里，雙方首回合打和1比1。