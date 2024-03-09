法拉利「小鮮肉」頂替沙恩斯　處子戰排位不俗

F1本周在沙特阿拉伯上演，法拉利車隊的西班牙名將沙恩斯因盲腸炎嚴重需要接受手術，其位置由18歲的青訓車手比爾文(Oliver Bearman)出戰，成為了世界一級方程式賽車史上第三年輕的正賽車手。

來自英國的比爾文是法拉利的青訓車手，這是他生涯首次出戰F1正賽，以18歲10個月之齡亮相今站的他，周五在個人首個F1排位賽表現不俗，以第11位完成；如果他順利在正賽爭逐，將是繼麥斯韋斯塔本（17歲5個月）及史羅爾（18歲4個月）之後，F1史上第三年輕的正賽車手。

身高6尺1吋、外貌俊俏的比爾文，相信吸引不少女車迷的注目，而他原本是希望在本周末出戰F2爭逐排頭位，但這些計劃已經改變，並試圖在F1舞台挑戰一眾頂級車王。

他是法拉利車隊史上最年輕的正賽車手，法拉利官方及F1賽會都為這位車壇「小鮮肉」的處子戰加點力度宣傳，而法拉利亦未有表示沙恩斯手術後回歸的時間表，似乎觀察「小鮮肉」的表現。

至於在今站排位賽，仍然是韋斯塔本掌握當中，順利贏得頭位資格，法拉利的勒卡歷排第2，紅牛的佩雷斯排第3。