英超早場！曼聯求穩半場和要愛

英超早場，曼聯主場迎戰愛華頓。「紅魔鬼」在曼市打吡慘敗，爭入聯賽前4遭受重大打擊，現時落後第4位阿士東維拉11分，當務之急係穩定軍心，而且海倫受傷後進攻乏力，相信今場會踢穩陣波，護級嘅「拖肥糖」亦要搶分自保，佢哋近7場聯賽6次半場打和，再追半場和。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

曼市打吡輸波後，曼聯主帥坦哈格同個別球員壓力沉重，有傳媒爆出球員不滿領隊坦哈格訓練方法嘅聲音，呢個時候最重要係穩住更衣室，避免自亂陣腳繼續失分。曼聯2024年頭7場錄得6勝1和佳績，主要與射手海倫大爆發有關，可惜自從呢位丹麥前鋒受傷，形勢即時逆轉，聯賽吞下2連敗，急需止血。

現時曼聯排陣選擇唔多，單箭頭焗用拉舒福特，阿歷真度加拿祖移去左邊，右中場正路會用安東尼馬菲奧斯，否則就要派小將科臣上陣，呢個進攻組合埋門把握力始終差啲，好彩門將奧拿拿近期救到唔少必入波，相信有能力守住愛華頓來犯。

愛華頓財務違規上訴得直被扣少4分，護級壓力紓緩，可惜上場即輸畀韋斯咸，嘔番3分出嚟，佢哋距離降班線只有5分，因此絕對不能掉以輕心，因此今場作客奧脫福定必穩陣行先，加上近期旺開半場和，再追啱數。

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