賽馬會菁英盃　標準流浪鬥晉峰全力搶攻

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香港仔運動場周六（9日）舉行1場「賽馬會菁英盃」B組賽事，晉峰與標準流浪正面交鋒。「粉紅兵團」派出麥梓軒把關，金相佑和金賢昊鎮守中路，紀思昊及徐竟柔負責製造反擊機會，李倫權先列後備；至於今場全取3分就能鎖定小組首名的流浪，未有安排門將出任後備，正選就有神田夢實和岡本玲仁控制中場，伊巴謙在前線全力數胡。（東網周六下午3時按次收費直播）

晉峰正選：

86 麥梓軒［GK］

4 李呈

5 楊憲樂

10 梅田小太郎

11 紀思昊

17 何思哲 [C]

19 林樂賢

29 呂卓芹

37 徐竟柔

66 金賢昊

77 金相佑

標準流浪正選：

13 陳冠燊 [GK]

3 崔佑在

6 杜國榆

14 岡本玲仁

17 龍梓軒

18 上形洋介

21 伊巴謙

23 林堂真

25 梁凱俊

28 陳耀祖

44 神田夢實 [C]

晉峰後備：

1 龐焯熙 [GK]

7 黃政德

8 邵昀俊

16 張青雲

18 曾俊軒

20 鄭璟昊

24 林浩軒

30 黃韜霖

33 李倫權

72 翁嘉禧

80 奧迪加

99 文智星

標準流浪後備：

10 林嘉緯

12 盧均宜

16 林衍廷

19 姚浩明

20 趙正宇

22 馬榕生

89 歐陽耀冲

「賽馬會菁英盃」B組賽事，由晉峰於香港仔運動場面對標準流浪。流浪賽前已經篤定出線，但球隊今場需要贏波，才能鎖定小組榜首，面對榜尾的「粉紅兵團」一定全力搶攻，戰意不用懷疑！（東網周六下午3時按次收費直播）

今場為晉峰最後一場分組賽，總教練何信賢透露或會收起部分主力，並盡量起用年青球員為主，盼他們能夠把握機會證明自己，對流浪一仗踢出驚喜：「流浪近況麻麻，但比賽逐場計，希望抵擋到對方強攻。其實『菁英盃』大家實力差唔多，今場我哋放開嚟踢，嘗試拉近距離同爭取贏波。」陣容方面，門將陳嘉昊因出戰大專盃決賽無緣披甲，李呈則有望趕及復出。

黃政德：出局都會搏盡

U22翼鋒黃政德今季站穩正選，但他指季初受傷後，狀態未完全恢復，最近發揮亦一般，需要再下苦功。「粉紅兵團」已經肯定出局，但「德仔」強調仍會全力爭勝：「就算出左局都要踢好，一定會盡全力。幾位新球員都幾勁，踢咗幾場之後大家默契慢慢好咗。」

杜國榆盼球隊重返勝軌

標準流浪上場聯賽不敵深水埗，近3場全敗，當中季中才由中甲回流的杜國榆（Remi），全部有份出戰。他坦言缺少季前集訓，加上自己加盟前對上一次比賽已經是11月，狀態仍有待提升，但今場會全力助流浪重返勝軌：「流浪係一支強隊，連續3場輸波對我嚟講唔應該發生。晉峰換咗教練，都急需一場贏波提升士氣，要小心應付。」值得一提，盧兆崎今場因出戰大專盃，與累積5黃停賽的金旻奎、劉智樂齊齊缺陣。

U22門將陳冠燊賽前全部分組賽，悉數正選上陣，惟他對個人表現不太滿意，希望今場繼續成長，兼幫助球隊獲勝：「自己好多犯錯，同埋中堅係日本、南韓人，有時喺補位溝通上會出現問題，希望今場可以攞多啲經驗，應付之後嘅淘汰賽。」