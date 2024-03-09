傑運公眾投票最後倒數 香港運動員等你一票

「2023年度香港傑出運動員選舉」公眾投票進入倒數！市民由即日起至本月17日可參與網上投票，選出心目中的傑出運動員，一同支持此項被喻為「香港體壇奧斯卡」的年度盛事，同時有機會贏取總值超過11萬港元的豐富獎品。

今屆傑出運動員選舉共收到來自54個體育總會提交合共118個提名，設有四個組別獎項，

包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」，選舉結果將於4月24日在香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮中揭曉，港台

電視32將現場直播頒獎典禮。

經過兩個多星期的公眾投票，「香港傑出男運動員」暫時由「花劍男神」張家朗高踞榜首，有望連續三屆奪得「國泰星中之星香港傑出男運動員」殊榮，去年首次獲選的黃澤林（網球）暫排名第二，緊隨其後是李卓耀（羽毛球）、朱文佳（傷殘人士羽毛球），以及黃鎮廷（乒乓球）。

香港傑出女運動員方面，去年蟬聯「星中之星」的何詩蓓保持在首位，女子重劍「一姐」

江旻憓暫排名第二，上屆十傑得獎者吳安儀（桌球）、劉慕裳（空手道）及杜凱琹（乒乓球）排在第三至第五位。值得一提的是，首次獲提名的俞雅欣（田徑）緊隨排列第六位，有望後來居上。

至於香港最佳運動組合，羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪目前得票最多，香港男子花劍代表隊及杭州亞運女子游泳接力隊分別排第二及第三位。而在杭州亞運表現出色的香港男子足球代表隊，在香港最佳運動隊伍獎項的投票數字暫列第一位，領先過去五度獲獎的香港男子七人欖球代表隊。

公眾投票走勢仍可以由市民手中的一票改寫！即日起至3月17日，凡持有有效香港身份證人士，均可透過「2023年度香港傑出運動員選舉」網頁參加公眾投票（每人限投票一次）。為鼓勵公眾參與，每位成功投票人士均會自動參加幸運大抽獎，有機會贏取總值超過11萬港元的豐富獎品。

2023年度香港傑出運動員選舉公眾投票

投票日期 ： 2024年2月16日至3月17日

抽獎結果公佈日期 ： 2024年5月7日