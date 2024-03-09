足總盃　傑志兩球挫港會晉級4強

「足總盃」周六（9日）於旺角大球場上演8強大戰，由衞冕冠軍傑志與港會，爭奪最後一個4強席位。「藍鳥」憑羅拔圖、迪美路夫各建一功，最終以2比0擊敗港會，4強會惡鬥東方。

「藍鳥」今場續由王振鵬把關，羅拔圖移入中堅，鄭展龍、羅梓駿分任兩閘，陳俊樂、基爾頓坐鎮中場，潘沛軒、明加索夫及祖連奴組成前線三叉戟。港會由周子謙、菲杜化、費利皮爾鎮守後防，劉學銘推前一格踢防中，入球重任落在里奧身上。

傑志甫開賽主動搶攻，5分鐘已先開記錄，鄭展龍落底傳中，羅拔圖頭槌頂入。但港會未有氣餒，繼續專心防守，傑志亦未有太多攻勢，直至31分鐘查理史葛遠射，惟角度太正。41分鐘港會嘗試反撲，簡嘉亨推入大位起腳射高，半場落後1球。

易邊後「藍鳥」佔據主動，53分鐘鄭展龍開出角球，明加索夫頂中網側。4分鐘後基爾頓罰球直射，又被費查飛身撲出。「藍鳥」之後接連換入迪美路夫、米基爾，以及傷癒復出的陳晉一，82分鐘隨即收到成效，迪美路夫禁區內車身窩利破網，最終傑志以2比0擊敗港會，順利晉級4強。

另外值得一提的是，港會下半場77分鐘由麥美倫入替劉學銘，違規同一時間派出超過6名外援球員，足總將就場監報告再作跟進。