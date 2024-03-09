賽馬會菁英盃　深水埗5比1大勝香港U23

「賽馬會菁英盃」周六（9日）於斧山道運動場上演A組賽事，香港U23鬥深水埗。結果憑蘇沙演大四喜，加上鄧嘉錦上添花，深水埗以5比1大勝一度靠吳文希扳平的香港U23，報首循環落敗一戰之仇。

香港U23改由鄧梓朗把關，何瀧浩重返正選大軍，與鄭進泓及鄧筵霑負責中場串聯，支援隊長林學曦攻堅：深水埗派出戴廷匡、楊學敏及張廣然3位U22擔正，小田倉康太及顏卓彬坐鎮中場，前線有蘇沙肩負入球重責。

香港U23開局搶攻，鄧筵霑兩次起腳都不中目標。深水埗站穩陣腳後，好快作出回應，12分鐘，顏卓彬禁區外抽射被鄧梓朗擋出不遠，蘇沙衝前一射入網，為深水埗先開紀錄。43分鐘，宏愷志左路落底傳中，鄭進泓前柱一漏，吳文希接應射入，為香港U23扳平。但僅僅2分鐘後，深水埗再憑蘇沙的入球，完半場前搶回領先優勢。

深水埗換邊後嘗試拉開比數，50分鐘，鄧子均禁區頂起腳，被鄧梓朗沒收。58分鐘，宋柱浩傳中造成門前混戰，蘇沙後上勁射破網，大演帽子戲法。68分鐘，深水埗前場罰球機會，蘇沙操刀直射彎過人牆入網。76分鐘，蘇沙交前造就後備入替的鄧嘉，為深水埗錦上添花，最終鎖定5比1勝局。