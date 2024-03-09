賽馬會菁英盃　標準流浪2比2逼和晉峰

香港仔運動場周六（9日）舉行1場「賽馬會菁英盃」B組賽事，晉峰與標準流浪正面交鋒。最終一度落後兩球的流浪，憑上形洋介及伊巴謙各入1球，以2比2逼和「粉紅兵團」。

「粉紅兵團」派出麥梓軒把關，金相佑和金賢昊鎮守中路，紀思昊及徐竟柔負責製造反擊機會，李倫權先列後備；至於今場全取3分就能鎖定小組首名的流浪，未有安排門將出任後備，正選就有神田夢實和岡本玲仁控制中場，伊巴謙在前線全力數胡。

開賽前球場其中一邊禁區疑似出現「空窿」，經工作人員處理後都能順利開賽。晉峰僅2分鐘，就憑徐竟柔右路勁射破網，領先1比0，殺流浪一個措手不及。其後流浪大舉壓上，不過幾次死球攻勢，都未能扳平。28分鐘，神田夢實禁區頂與隊友配合後起腳，僅告柱邊出界，「粉紅兵團」半場領先1比0。

晉峰47分鐘再有進帳，楊憲樂大腳斬前，陳冠燊衝出禁區外解圍，林樂賢隨即施展笠射，助球隊領先至2比0。流浪到54分鐘換入盧均宜及林衍廷，改善中後場組織，其後伊巴謙右路傳中，上形洋介門前起腳斜出。75分鐘，伊巴謙右路勁射，被麥梓軒飛身救出。

正當看似大局已定之際，比賽到末段反而掀起高潮，82分鐘，趙正宇壓入禁區，上形洋介混戰中把皮球撞入，流浪追成1比2，4分鐘後，神田夢實斬入禁區，麥梓軒打手槌未能清脆解圍，伊巴謙門前射成2比2完場。