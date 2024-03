賽馬會菁英盃　痛失兩分　林樂賢：好想贏番場

晉峰周六(9日)於「賽馬會菁英盃」B組賽事領先兩球下,尾段被標準流浪連下兩城,僅能獲得1分,換邊後不久就施展遠距離笠射,一度助「粉紅兵團」拉開至2比0的林樂賢「啫喱」,賽後盼全隊緊記教訓,以免日後再痛失好局。

「粉紅兵團」是役大部分時間領先,其中下半場憑林樂賢把握陳冠燊衝前解圍,於中圈前幾步直接笠入擴大優勢,可惜最終仍被流浪逼和,「啫喱」難掩失望:「我哋已經好耐冇贏過波,所以今日大家踢得好努力,好想贏番場提升士氣。可惜最後都守唔住,不過我有信心如果球隊keep住呢團火,下場聯賽對流浪可以贏番次。」

連同本場在內,「啫喱」今季各項賽事暫時錄得兩個「士哥」,他表示今場以遠距離笠射破門,使自己特別興奮:「作為中場球員,一定幻想過喺中圈附近笠死門將,我今季喺其他比賽都試過笠射,但就被人救到,到今次終於得咗,感覺好奇妙。」

值得一提,「啫喱」入球後指着「Family is all that matters(家人是我的所有)」的紋身慶祝,他解釋是為了向家人及其女友致謝:「屋企人同女朋友成日入場睇我踢波,而阿哥(林樂勤)更可以話係世界上最了解我嘅人,所以想趁呢個機會多謝佢哋。」