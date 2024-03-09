賽馬會菁英盃　痛失兩分　林樂賢：好想贏番場

晉峰周六（9日）於「賽馬會菁英盃」B組賽事領先兩球下，尾段被標準流浪連下兩城，僅能獲得1分，換邊後不久就施展遠距離笠射，一度助「粉紅兵團」拉開至2比0的林樂賢「啫喱」，賽後盼全隊緊記教訓，以免日後再痛失好局。

「粉紅兵團」是役大部分時間領先，其中下半場憑林樂賢把握陳冠燊衝前解圍，於中圈前幾步直接笠入擴大優勢，可惜最終仍被流浪逼和，「啫喱」難掩失望：「我哋已經好耐冇贏過波，所以今日大家踢得好努力，好想贏番場提升士氣。可惜最後都守唔住，不過我有信心如果球隊keep住呢團火，下場聯賽對流浪可以贏番次。」

連同本場在內，「啫喱」今季各項賽事暫時錄得兩個「士哥」，他表示今場以遠距離笠射破門，使自己特別興奮：「作為中場球員，一定幻想過喺中圈附近笠死門將，我今季喺其他比賽都試過笠射，但就被人救到，到今次終於得咗，感覺好奇妙。」

值得一提，「啫喱」入球後指着「Family is all that matters（家人是我的所有）」的紋身慶祝，他解釋是為了向家人及其女友致謝：「屋企人同女朋友成日入場睇我踢波，而阿哥（林樂勤）更可以話係世界上最了解我嘅人，所以想趁呢個機會多謝佢哋。」