兼顧歐聯要速戰速決　阿仙奴半大搶頭威

英超榜首3雄競爭激烈，趁住利物浦同曼城今周演榜首大戰，第3位嘅阿仙奴主場迎戰賓福特，肯定火力全開搶有利位置。「兵工廠」最近連場大勝，而且都係喺早段狂攻搶頭威，賓福特疲弱防線難以抵擋，1.5球嘅半場大穩開。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

阿仙奴踏入2024年後英超7連勝，7仗合共轟入31球，當中有5場能夠喺頭20分鐘內極速入波，包括上仗作客錫菲聯，踢到15分鐘已經遙遙領先3比0。夏維斯回歸箭頭位置後連續3場聯賽入波，馬田奧迪加特、布卡約沙卡、加比爾馬天尼利等攻擊手亦頻頻建功，入球點極多。

阿仙奴下周三凌晨要應付歐聯16強次回合，由於首回合以0比1不敵波圖，呢場生死戰亦非常重要，領隊阿迪達當然乘主場之利，盡早「殺死」對手，上半場肯定展開狂攻，務求下半場可以畀主力提早休息。睇埋往績，阿仙奴近8場聯賽，就有7次半場開2球或以上，可見佢哋非常搶韁。

賓福特近4場聯賽1和3負，合共失咗11球，防線完全畀唔到人信心，上次作客韋斯咸就喺開波7分鐘內連失2球招致大敗，中堅賓美最近更重傷提早收咧，面對阿仙奴着火鋒線無力招架，好大機會早段淪陷，中位數1.5球嘅半場大值得捧場。

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