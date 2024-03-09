港超聯　理文主場迎戰攔路虎均業北區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（10日）假將軍澳運動場上演頭場賽事，理文與均業北區首次在聯賽碰頭。「黃黑軍團」是役有基華尼頓因傷倦勤，鋒線變陣在所難免，至於北區今季面對理文仍保持不敗，隨時再有驚喜表現。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

理文上場以4比1反勝晉峰，惟代價是主力前鋒基華尼頓受傷，主教練曾昭達透露這位巴西兵大腿後側拉傷，今場無緣披甲。「黃黑軍團」今季兩次在「賽馬會菁英盃」面對北區都未能取勝，曾昭達就相信來到聯賽，理文有能力取得更佳成績：「之前兩次交手，我哋都有主力要踢港隊賽事，現時球隊人腳更充裕，相信今場戰況會好唔同。」

近3場攻入2球的徐宏傑，盡顯帶刀侍衞本色，這位因傷缺陣近4個月的理文守將，指自己仍未恢復最佳狀態：「出番嚟有入波同助攻，對我係好大嘅鼓勵，有信心應付嚟緊嘅比賽。」「傑仔」今場有機會與韋法頓正面交鋒，他表示有留意這位北區外援的表現，相信與隊友有能力應付：「希望同艾華頓做多啲配合，爭取先入波。」

均業北區上場1球不敵東方，與前列差距愈來愈大，但今場面對另一支勁旅理文，主教練梁志榮笑言渴望贏波：「聯賽依家無慾無求，但始終想贏波收吓獎金，或者搞亂吓積分榜，至少要等理文出盡真功夫贏我哋。」對方今場缺少主力基華尼頓，但「細榮」認為這支聯賽「1哥」實力依然強勁：「張憙延踢變化再大啲，始終佢都後生，加埋傑仔出番嚟，進攻瓣數再多咗。今場我哋一定會主守，對攻嘅話可能失好多球。」值得一提，中堅葉卓文預計還要養傷一段時間。

【預計兩隊正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 32.杜度 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：6.胡晉銘 16.顏樂楓 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 17.張憙延

均業北區

門將：1.林駿杰

後衞：2.張俊軒 3.柏度 8.伊泰路 5.卡爾特納 4.韋法頓

中場：11.肯迪 22.劉君正 10.羅曉聰

前鋒：7.馬圖斯 27.林樂勤