紐卡素將買斷賀爾　車路士成功散貨

賀爾(左)今季為紐卡素上陣11次入1球。(Getty Images)

擁有沙特阿拉伯資金支持嘅紐卡素果然出手慷慨，領隊艾迪侯域暗示，將於今夏買斷車路士借將賀爾，據悉轉會費高達3,000萬鎊(約3億港元)。車仔成功「散貨」，有利整靚盤數，以符合英超盈利及可持續發展條例。

現年19歲嘅賀爾可以司職左後衞及左中場，上年夏天被車路士外借去紐卡素，但上陣機會唔多，今季為「喜鵲」11次披甲入1球，其中英超8次上陣只有1次踢正選，踏入2024年之後，更加只曾上陣12分鐘。

不過，主帥艾迪侯域仍然希望留用呢位新星，佢接受傳媒訪問時話：「即將達成交易協議，賀爾將會效力紐卡素好多年。」根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，賀爾嘅轉會費達到3,000萬鎊。

車路士近年買人「洗腳唔抹腳」，對財政構成重大壓力，會方周四(7日)公布22/23球季財政報告，再度錄得9,010萬鎊(約9億港元)虧損。英國《每日郵報》消息指，車路士需於23/24球季財政結算日(6月30日)前賣人「填數」，相信繼賀爾之後，應該陸續再有「車手」被出售。