外流港將　頭兩場未上陣　周緣德：會保持耐性

中超周六（9日）上演多場第2輪賽事，焦點一戰為河南酒祖杜康主場迎戰梅州客家，梅州陣中港隊後衞茹子楠繼續正選披甲，不過河南的港將周緣德（Oli）卻僅列後備，無緣上演「香港打吡」。賽後Oli承認對季初連續兩場未上陣感到沮喪，但指自己會繼續保持耐性。

早前由傑志轉戰中超河南酒祖杜康的中堅周緣德，今場面對梅州客家繼續全程坐冷板櫈，頭兩場聯賽同樣無緣上陣，最終河南僅與對方踢成2比2，錄得兩連和。賽後Oli接受本報記者訪問，承認感到沮喪，但表示理解教練安排：「因為轉會談判同手續，轉會窗最後一日我先完成註冊，所以好遲先參與球隊季前集訓。加盟一支新球隊，要同隊友磨合，依樣係正常，我亦尊重教練決定，自己會繼續保持耐性，今季目標爭取更多上陣機會。」

另外，對於能夠在中超賽場與港隊隊友茹子楠見面，Oli笑言相當高興，又透露彼此有互相交流，但對今場未能與這名好友正面交鋒感到可惜，希望自己次循環可以落場：「今年好多香港球員踢中超，『茹子』同我最熟。大家青年軍已經一齊踢，經常都會私底下聯絡，關係好好，我哋見面傾咗好耐，佢分享咗好多喺中超踢波嘅經驗畀我。不過賽前教練唔畀我哋離開酒店，所有無得出去飲杯咖啡。」