祖高爾：紅軍未能夫添成勝負關鍵

對我來說，這場是目前世上最好的兩支球隊在世上最重要的比賽中對決，一場令人驚嘆的超級星期天比賽將對今季英超冠軍誰屬，產生非常關鍵的影響。

近幾個星期，利物浦在疲憊不堪兼陣容天殘地缺下展現出無比韌力，但仍然堅持領隊高普的戰術要求，成功捧走英聯盃獎盃，並於聯賽保持連勝，而且亦在其他盃賽出線，這確是一項了不起的成就。

紅軍今仗有數名球星復出，當中不得不提穆罕默德沙拿，他在對曼城的比賽中擁有令人難以置信的紀錄，上陣20次共貢獻了17個入球及助攻，他將一如既往地成為利物浦的關鍵球員。更重要的一點是要數到曼城比賽中稍弱的一個區域，正正就是左閘位，我們知道沙拿在右路的進攻能創造相當大的威脅，因此我認為無論曼城派遣誰人擔任左閘，他都能好好把握機會。

我很幸運曾經以利物浦球員及對手的身份在晏菲路參與這些大戰，我可以告訴你，現場比賽的氣氛將非常熾熱，利物浦球員也很需要這些鼓勵來迎接歐洲頭號球隊的到訪。

曼城將以火熱的狀態到訪晏菲路，近20場比賽他們皆保持不敗，並贏17場。我們似乎總是在每季的這個時候提到這一點，一旦他們認為是時候認真上力，便能然迅速進入令人驚嘆的狀態，並取得連勝。

和沙拿一樣，曼城也有自己的危險人物，而對我來說這個人物是菲爾科頓。我們知道他有多出色，並且在藍月贏得許多獎盃，但對我來說今季的不同之處，就是他今季完全蛻變成不可或缺主力，尤其當奇雲迪布尼和艾寧夏蘭特等受傷缺陣時，他背負重責並交出好表現。利物浦的左閘安德魯羅拔臣今季不在最佳狀態，所以他需要交出最佳表現，才能阻止科頓的進攻。

這可能是今季最難預測的一場比賽，皆因兩隊都非常出色。曼城近3次作客晏菲路的比賽中皆未能取勝，但我認為這周末的情況將會改變。紅軍將逼使曼城全力以赴交出完美表現，藍月將能把握對手陣容不整下，在這場比賽中處於領先地位，畢竟在天王山決戰中能夫添全員上陣是一大關鍵，因此我預計曼城將能獲勝。