夏維斯大爆發再獻絕殺　阿仙奴8連勝登榜首

周日(10日)凌晨英超大戰，近期氣勢如虹嘅阿仙奴陷入苦戰，最終憑夏維斯喺完場前4分鐘頭槌「絕殺」，主場2比1擊敗賓福特。夏維斯連續4場聯賽入波，帶領阿仙奴喺英超錄得8連勝，暫時登上榜首位置。兩大爭標勁敵利物浦同曼城今晚正面交鋒，阿仙奴可坐收漁人之利。

狀態大勇嘅阿仙奴今場控制戰局，19分鐘就由迪格蘭賴斯接應賓韋特傳中頂入，以為可以順風順水贏波，點知門將蘭斯達爾完半場前出現致命失誤，解圍遲疑下被尤尼韋沙喺龍門口閂到，個波直接反彈入網。下半場阿仙奴狂攻，迪格蘭賴斯曾妙射中楣，結果去到86分鐘先由夏維斯頭槌「絕殺」。

阿仙奴喺首循環作客賓福特，又係靠夏維斯喺89分鐘頭槌險勝1比0，今場歷史重演再做英雄，亦係佢英超生涯首次連續4場聯賽入波。夏維斯今季雖然大部份時間踢中場，但已有8個聯賽入波，追平佢之前效力車路士單季最高入球紀錄，轉會阿仙奴後全面翻生。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「當夏維斯開始入波，大家就會睇到佢效率、佢嘅智慧、睇到佢為球隊嘅付出，真係好難唔鍾意佢。」對於主場球迷完場嗰陣唱歌支持，夏維斯回應：「所有球員都想得到球迷愛戴，或者唔係一開始就得到，但我一直保持信心同努力比賽，好開心依家可以同球迷享受呢種時刻。」