犀利！查頓辛祖表演「球王級」入波開齋

周日(10日)凌晨德甲，多蒙特作客以2比1擊敗雲達不來梅，今年1月以借用身份由曼聯回巢多蒙特嘅翼鋒查頓辛祖終於開齋，取得重返德甲首個入波，並且係以個人技術突破後射入，有昔日顛峰時期水準，成功演繹谷底反彈。

多蒙特今場2個入波都相當精彩，上半場21分鐘，祖利安白蘭特離門近30碼遠射，勁度十足，雲達不來梅門將施特拿勉強擋出，當耶爾馬倫衝前控高個波，再打倒掛射入。戰至38分鐘，輪到查頓辛祖表演，佢喺左路盤球，使出假動作及變速，扭過對手之後，窄角度射入，呢位23歲英格蘭翼鋒自上年5月英超對富咸之後，首次正式入波。

查頓辛祖3年前由多蒙特轉投曼聯，但表現長期欠佳，今季因為同領隊坦哈格不和，被雪藏近5個月，直至1月中被外借去多蒙特，先至有上陣機會。查頓辛祖重返「蜜蜂兵團」後表現愈來愈上力，或者有機會令多蒙特今夏買斷佢，脫離曼聯「魔掌」。

另外，曾於上季效力曼聯嘅多蒙特中場沙比薩今仗臨完上半場飛剷對手，被球證直接出示紅牌趕出場，多蒙特下半場10人戰應，被雲達不來梅追番1球，幸好最終仍然保住勝果。