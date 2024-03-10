港超聯 理文主場迎戰攔路虎均業北區
2024年03月10日 14:00
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港超聯：理文 vs 均業北區
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（10日）舉行兩場激戰，其中頭場由理文坐鎮將軍澳運動場對均業北區。有基華尼頓因傷缺陣的理文，改由張憙延夥拍保連奴及艾華頓攻堅，保利臣、胡晉銘及顏樂楓組成中場鐵三角，安尼亞先列後備；北區則排出3中堅陣式，由韋法頓、卡爾特納及韋健豪鎮守中路，劉君正和伊泰路負責中場掃蕩，肯迪、林樂勤及黃偉國擔正爭取入球。
理文正選：
28 陳嘉豪 ［GK］
3 徐宏傑
4 立花稜也
6 胡晉銘
7 保利臣
8 艾華頓
13 李毅凱
14 荷西安祖
16 顏樂楓 ［C］
17 張憙延
20 保連奴
均業北區正選：
16 張桂華 ［GK］
2 張俊軒
4 韋法頓
5 卡爾特納
8 伊泰路
10 羅曉聰
11 肯迪
22 劉君正
27 林樂勤 ［C］
73 黃偉國
94 韋健豪
理文後備：
1 高俊 ［GK］
88 袁皓俊 ［GK］
5 余煒廉
9 安尼亞
10 亞哥斯達
11 鄭兆均
18 許可臻
19 余沛康
21 黃朗嘉
22 詹皓臻
23 黃威
33 迪高
均業北區後備：
1 林駿杰 ［GK］
7 馬圖斯
9 羅港威
13 朱偉均
14 何振廷
17 周家樂
18 戴子軒
21 蘇啟浚
33 蕭世充
47 王力威
77 何浚皓
99 陳浩嘉
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（10日）假將軍澳運動場上演頭場賽事，理文與均業北區首次在聯賽碰頭。「黃黑軍團」是役有基華尼頓因傷倦勤，鋒線變陣在所難免，至於北區今季面對理文仍保持不敗，隨時再有驚喜表現。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）
理文上場以4比1反勝晉峰，惟代價是主力前鋒基華尼頓受傷，主教練曾昭達透露這位巴西兵大腿後側拉傷，今場無緣披甲。「黃黑軍團」今季兩次在「賽馬會菁英盃」面對北區都未能取勝，曾昭達就相信來到聯賽，理文有能力取得更佳成績：「之前兩次交手，我哋都有主力要踢港隊賽事，現時球隊人腳更充裕，相信今場戰況會好唔同。」
近3場攻入2球的徐宏傑，盡顯帶刀侍衞本色，這位因傷缺陣近4個月的理文守將，指自己仍未恢復最佳狀態：「出番嚟有入波同助攻，對我係好大嘅鼓勵，有信心應付嚟緊嘅比賽。」「傑仔」今場有機會與韋法頓正面交鋒，他表示有留意這位北區外援的表現，相信與隊友有能力應付：「希望同艾華頓做多啲配合，爭取先入波。」
均業北區上場1球不敵東方，與前列差距愈來愈大，但今場面對另一支勁旅理文，主教練梁志榮笑言渴望贏波：「聯賽依家無慾無求，但始終想贏波收吓獎金，或者搞亂吓積分榜，至少要等理文出盡真功夫贏我哋。」對方今場缺少主力基華尼頓，但「細榮」認為這支聯賽「1哥」實力依然強勁：「張憙延踢變化再大啲，始終佢都後生，加埋傑仔出番嚟，進攻瓣數再多咗。今場我哋一定會主守，對攻嘅話可能失好多球。」值得一提，中堅葉卓文預計還要養傷一段時間。