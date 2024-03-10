英超前4關鍵戰　維拉回勇平手盤拔刺

英超前4關鍵戰，阿士東維拉主場迎戰熱刺。維拉捱過早前小低潮後近況回勇，近5場聯賽4勝1負，包括近3場全勝，今場有力爭取4連勝。相反熱刺近況時好時壞，主攻踢法已被對手洞悉，難再發揮奇效，而且首循環主場對維拉亦輸1比2，今場作客隨時再敗，平手盤捧維拉。（Now 621及611周日晚9時直播）

「4哥」維拉近期雙線作戰，上周中歐協聯16強首回合作客阿積士踢成0比0，下周中次回合主場出擊，今場聯賽大戰安排在兩回合中間舉行，似乎好蝕底，不過主帥艾美利應付歐戰經驗豐富，最重要係球隊狀態甚佳，賽程頻密未有太大影響。

維拉近況出色，同射手奧尼屈堅斯大爆發有好大關係，呢位英格蘭前鋒今季聯賽累積16球，僅落後艾寧夏蘭特2球排喺射手榜次席，近期更連續3場聯賽先開紀錄，3場總共射入5球，腳風奇順，今場拍住泰利文斯、里安拜尼同摩根羅渣士等猛將，將繼續數胡。

熱刺現時落後維拉5分排喺第5，踏入2024年各項賽事8場錄得4勝2和2負，勝率僅得一半，而且傷患問題幾乎未停過，占士麥迪臣復出，又有李察利臣同柏比沙亞因傷倦勤。加上主帥普斯迪高路踢法有前冇後，容易出現後防空虛，近期連續7場有失波，好難擋住維拉攻勢，再輸不足為奇。

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