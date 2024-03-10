港超聯　理文贈均業北區4蛋

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（10日）舉行兩場激戰，其中頭場由理文坐鎮將軍澳運動場對均業北區。最終理文憑保連奴、保利臣、艾華頓及安尼亞各入1球，以4比0擊敗均業北區。

有基華尼頓因傷缺陣的理文，改由張憙延夥拍保連奴及艾華頓攻堅，保利臣、胡晉銘及顏樂楓組成中場鐵三角，安尼亞先列後備；北區則排出3中堅陣式，由韋法頓、卡爾特納及韋健豪鎮守中路，劉君正和伊泰路負責中場掃蕩，肯迪、林樂勤及黃偉國擔正爭取入球。

北區初段打算反客為主，林樂勤施展遠射，被陳嘉豪飛身救出。「黃黑軍團」站穩陣腳後佔得較多攻勢，不過張憙延及保連奴先後起腳，俱被限桂華沒收。直到34分鐘，保連奴接應角球頂入，助主隊打破僵局，4分鐘後，理文左路配合，張憙延傳中，助攻保利臣射破張桂華十指關，主隊領先2比0完半場。

理文換邊後繼續控制戰局，戰至下半場中段，徐宏傑接應李毅凱二傳，把皮球撞入網窩，惟被判越位在先，入球無效。北區之後調入馬圖斯，羅港威及王力威加強攻力，但到73分鐘，反而再失1球，安尼亞回傳，助攻艾華頓射成3比0，加上安尼亞完場前錦上添花，理文以4比0勝出。