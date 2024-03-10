港超聯　東方遇冠忠南區爆激戰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（10日）於旺角大球場爆發壓軸戰，東方主場火併冠忠南區。東方今場有黃梓浩戴起隊長臂章，同高素巴耶夫及鐘樂安聯手鎮守後防，馬高斯、巴拉克及丹尼爾負責中場串聯，馬希偉提供側擊，支援好拍檔巴科爾；南區有杜馬思及古安奴坐鎮後防，前線有史提芬彭利拿及積遜肩負入球重責。

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 賀爾

3 高素巴耶夫

5 鐘樂安

7 巴科爾

8 巴拉克

14 余在言

21 丹尼爾

23 馬希偉

27 馬高斯

30 黃梓浩 [C]

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

5 古安奴

6 基斯

7 史提芬彭利拿

11 佐佐木周 [C]

12 杜馬思

18 艾華

19 趙聡悟

22 陳潤潼

26 陳凱柏

90 積遜

東方後備：

26 廖富源 [GK]

6 郭崇毅

11 黃皓雋

15 黃浩然

17 柳志成

19 于楊

22 梁冠聰

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

31 顏翱天 [GK]

77 利奧

13 梁祐維

15 黎格爾

17 李小恆

20 游卓峰

21 馬文政

23 容昊

24 鞠盈智

28 陳傲軒

33 冨樫凌央

周日（10日）「中銀人壽香港超級聯賽」焦點大戰，東方坐鎮旺角大球場火併冠忠南區。兩軍相隔不足1個月後再於聯賽相遇，面對緊密賽程的東方，今場能否克服體能挑戰乃勝負關鍵；至於南區必定精銳盡出，力圖撕破港超最強防線。（on.cc東網周日晚上6時直播；港台電視32晚上6時30分播映）

面對9日內第3戰的東方，周中以1比0擊敗均業北區，為球隊一箭定江山的馬希偉（Timmy）贏盡掌聲，作為主教練的盧比度（Chino）也感到非常欣慰，但指出球員經過連場激戰後，難免感到疲態：「今場對我哋體能會係一大挑戰，但我哋冇壓力，知道對手質素好高，但我只希望球員全力以赴。」小將吳宇曦有傷在身，今場上陣成疑，至於洛迪古斯則仍養傷當中。

兩軍今季4次交手，東方僅試過在「高級組銀牌」加時階段，憑巴科爾（Noah）的入球取勝，Noah相信今場戰況依然會十分緊湊：「南區係好具競爭力嘅球隊，今季我哋未試過喺90分鐘內贏過佢哋，所以我哋更加要做足準備，應付今場硬仗。」

至於南區各項賽事已連續3場保持清白之身，惟主教練楊正光認為參考價值不大，又預計東方今場會強陣出擊：「雖然東方周中對完北區，體力上我哋有少少優勢，但丹尼爾等主力嗰場都係擺後備，所以我估佢哋呢場都會出最強陣容。」此外，「光Sir」透露翟廷峯因家事未能出戰，但其餘球員都可以候命。

中場佐佐木周（Shu）就形容東方防守穩固，盼利用反擊為對手帶來威脅：「高素巴耶夫同鐘樂安守波都好穩陣，而且我哋攻擊球員唔算擅頂，高空波對住東方冇乜優勢，希望大家製造多啲反擊，爭取入球。」Shu亦指今場勝負對南區衝擊更高聯賽排名相當重要，稱全隊已準備就緒，盼全取3分。