英超爭標大戰　利物浦曼城搶分大激鬥

英超上演爭標大戰，利物浦主場硬撼曼城，雙方只有1分距離，「藍月亮」曼城贏波，就可以升上榜首，對於爭取衞冕非常關鍵，相信會主動搶攻。利物浦聯賽4連勝，走勢勇銳，無懼對手駁火。翻查兩隊近9次對賽，有7次總入球開4球或以上，一於直取中位數3.5球嘅入球大。（Now 621及611周日晚11時45分直播）

今季英超爭標三強鼎立，阿仙奴上仗贏波之後，踢多1場暫時升上榜首，利物浦以1分之差緊隨其後，同時領先曼城1分，「紅軍」若然今場輸波，固然會被曼城搶走榜首之位，就算和波，亦會因為淨得球不及阿仙奴，未能重返榜首，因此領隊高普應會採取進攻戰術，以3分為目標。

雖然「紅軍」受到傷兵問題困擾，但多位副選近期表現出色，證明整體戰力相當可靠，加上射手達雲紐尼斯已經傷愈復出，繼上輪英超攻入致勝1球後，上場歐霸盃更梅開二度，狀態勇猛，配合路易斯迪亞斯及傷愈嘅穆罕默德沙拿，攻力有保證。事實上，利物浦近4次聯賽主場出擊全勝，合共轟入15球，有力撕破曼城防線。不過，「紅軍」中堅伊巴希馬干拿迪上場歐霸盃受傷，今仗上陣成疑，令防線存在隱憂。

另邊廂，曼城上輪英超「曼市打吡」即使上半場落後，都可以反勝曼聯3比1，上場歐聯再以同樣比數擊敗哥本哈根，殺入8強，近3場比賽合共轟入12球。菲爾科頓腳風順，對曼聯一役梅開二度，近2場英超入3球，射手艾寧夏蘭特上場歐聯又入波，近3次上陣有7球進帳，「藍月亮」組織攻勢能力超強，能夠為鋒線創造源源不絕入球機會，利物浦防線並唔算穩陣，未必招架得住曼城強攻，3.5球入球大比較值博。

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