港超聯　10人東方擊敗冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（10日）於旺角大球場爆發壓軸戰，東方主場火併冠忠南區。結果下半場要10人應戰的東方，憑馬高斯及巴科爾的入球，以2比1擊敗有史提芬彭利拿射入12碼的南區。

東方今場有黃梓浩戴起隊長臂章，同高素巴耶夫及鐘樂安聯手鎮守後防，馬高斯、巴拉克及丹尼爾負責中場串聯，馬希偉提供側擊，支援好拍檔巴科爾；南區有杜馬思及古安奴坐鎮後防，前線有史提芬彭利拿及積遜肩負入球重責。

上半場兩軍一度要在大雨下激戰，場濕地滑令開局雙方都出現不少傳球失誤，形勢一度膠着。9分鐘，巴拉克禁區外放冷箭，被伍瑋謙一抱入懷。28分鐘，東方前場配合，巴拉克交橫，馬高斯禁區頂勁抽，射破伍瑋謙十指關。南區嘗試反撲，35分鐘艾華博到余在言禁區內犯規，球證直指12碼點，史提芬彭利拿操刀射入，為南區扳平。但僅僅4分鐘後，東方在賽場另一邊又博到12碼，巴科爾主射一蹴而就，完半場前為東方搶回領先優勢。

換邊後場上形勢出現變數，58分鐘，巴拉克侵犯基斯，被球證兩黃一紅驅逐離場，令東方餘下時間要踢少個。南區雖然人數佔優，但面對東方防線的銅牆鐵壁，未能製造出太多好機會。84分鐘，後備入替的鞠盈智禁區外一射高出，雙方餘下時間都未能再改寫比賽。結果東方以2比1擊敗南區。