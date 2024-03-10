港超聯　斬獲奠勝12碼　巴科爾：我哋贏戰意

周日（10日）「中銀人壽香港超級聯賽」，東方在下半場大部分時間踢少1人情況下，以2比1擊敗冠忠南區，為東方攻入奠勝12碼的前鋒巴科爾（Noah），承認今場贏得艱難，他認為球隊靠超強戰意取勝，全取3分對球隊士氣大振，更有信心應付今季餘下賽事。

為東方擔任箭頭的巴科爾，39分鐘在禁區內嘗試倒掛，博到南區後衞犯手球，這位西班牙射手自己操刀12碼，攻入奠定2比1勝局的入球。惟Noah指出下半場才是真正考驗的開始：「南區係好難應付嘅球隊，我哋全場都要同對手肉搏，尤其下半場有隊友紅牌被逐，10打11令情況更困難，球隊今場全取3分，係因為更強戰意。」

這位東方贏波功臣賽後獲頒「全場最佳球員」，但還是表現得很謙虛，Noah將勝利歸功於全隊：「我有波入當然好開心，但球隊贏波對我更最重要。」終場哨聲響起，將2比1勝局守到完場的東方球員振臂高呼，Noah也認為今場勝仗，會令東方更有信心應付接下來的挑戰：「我哋準備好面對任何對手，下場理文想贏我哋，佢哋一定要踢出超水準，因為我哋絕對唔會輕易交出3分。」