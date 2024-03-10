大專籃球賽　城大挫浸大封王

「友邦大專盃籃球賽」決賽周日（10日）假灣仔修頓場館舉行，香港城市大學以79：63力挫香港浸會大學，男子組封王。女子組方面，香港理工大學以77：75險勝香港浸會大學，奪得冠軍。

城大正選陣容有兩名外籍球員，中鋒A. Herman Entsik利用身形優勢多次攻擊浸大內線，助球隊甫開戰打出10：2，他首節獨取10分，而浸大則有甲一永倫球員文俊傑貢獻8分，助球隊追至19：21。

第2節浸大換入香港東方射手蘇利文，他與張峰碩連取5分，助球隊一度反超前至30：29，不過浸大之後有頗多失誤，造就城大獲得不少進攻機會，Entsik兩次放籃後，效力南華的陳怡富亦連得4分，連計A. Atanasov Stoykov 的「and 1」，城大拉開至40：31。

換邊後，城大進一步擴大領先優勢，林文政快攻上籃，效力香港東方的黃浩賢命中三分球，第3節打出23：8助球隊拉開至63：39。浸大最後一節極力反撲，范浩雲連續兩次剷籃得分，許智朗亦連得4分，加上文俊傑籃底得分，追至落後14分，可惜為時已晚，城大最終以79：63贏得冠軍。

今場城大的Entsik籃下無人能擋，全場轟入24分，另搶得19個籃板，黃浩賢緊隨其後得17分，另外陳怡富及A. Atanasov Stoykov各得13分。浸大僅一人得分上雙，文俊傑攻入全場最高的26分。

城大去年不敵理大失落冠軍，今年捲土重來，隊長陳怡富賽後難掩興奮地說：「這是我大專生涯最開心的一年！去年我們輸掉決賽跌進谷底，幸好大家沒有放棄，經過台灣集訓後變得歷來最團結，成為『兄弟幫』。我今年在南華學到很多，好開心可以善用場上經驗幫到球隊，帶領師弟們贏得冠軍。」

他說這個冠軍，為其大專生涯畫上完美句號：「我、林文政和黃浩賢同一年入城大，這是我們最後一年一起打比賽，賽後心情都有點複雜，但真的很開心。」