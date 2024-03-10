麥湯米尼投資外父公司　狂蝕100萬鎊

曼聯中場麥湯米尼今季成功上位，不過場外就慘遇滑鐵盧。據英國《太陽報》報道，佢之前向一間公司投資100萬鎊(約1,000萬港元)，結果公司宣告破產，預計只可以拎番10%本金，而呢間公司老闆竟然係麥湯米尼嘅「準外父」，唔通真係唔熟唔食？

破產公司係Fortress Capital Partners，主要業務係透過投資者「科水」，再以更高利率借錢畀各大機構，唔少明星名人都有份投資，包括麥湯米尼、歌星Shane Lynch、修夫基經理人拜尼等等，可惜公司上年宣告破產，230位苦主被拖欠總值1,800萬鎊。

耐人尋味嘅係，公司原來係由麥湯米尼「準外父」列定營運，麥湯米尼未婚妻Cameron亦曾經喺公司任職高層。由於公司未獲英國金融操守局認可，所以唔會受到法定嘅金融賠償計劃保障，所有投資者預計只可以拎番10%本金。

公司破產令投資者損手，《太陽報》指唔少苦主對列定同Cameron非常不滿，因為佢哋仍然經常喺社交網上炫耀奢華生活，包括去5星級酒店歎酒食大餐、全家坐私人飛機去杜拜旅行幾個星期等等，猶如喺血本無歸嘅受害者傷口上灑鹽。