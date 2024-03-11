爭標大戰利物浦逼和曼城　阿仙奴漁人得利

周日（10日）英超爭冠前哨戰，利物浦及曼城各踢半場好波，「藍月亮」有後衞史東斯射入個人今季首個聯賽入球領先半場，「紅軍」下半場憑阿歷斯麥亞里士打射入12碼追和，兩軍最終踢成1比1。阿仙奴漁人得利，完成28輪賽事登上英超榜首。

利物浦雖然有部分傷兵如蘇保斯拉爾、遠藤航已經好番，繼上周中歐霸對布拉格斯巴達復出後，今仗亦正選披甲，不過王牌射手穆罕默德沙拿仍然有傷在身，只能先任後備，主力中堅伊巴希馬干拿迪更未入比賽名單，防線要焗用小將查洛爾昆沙，曼城則以菲爾科頓、貝拿度施華、奇雲迪布尼及祖利安艾華利斯4名進攻中場，支援箭頭艾寧夏蘭特，非常進取，攻陷晏菲路球場之心昭然若揭。

曼城明顯針對主隊右路防線嘅小將查洛爾昆沙同干拿巴特利嚟攻，一開波即有祖利安艾華利斯施射被基利靴沒收，跟住奇雲迪布尼一記半傳半射幾乎笠入。其後紅軍有干拿巴特利右路傳中，但達雲紐尼斯來遲半步，冇耐呢位烏拉圭前鋒橫傳畀路易斯迪亞斯掃入，可惜越位在先。去到23分鐘，奇雲迪布尼開出右路角球，史東斯冇人看管下近射破網，為曼城先拔頭籌。落後嘅紅軍傾力反撲，哈維艾利洛妙傳蘇保斯拉爾頂高，路易斯迪亞斯遠射又斜出，「藍月亮」半場領先1球返入更衣室。

下半場開波出嚟唔夠2分鐘，曼城尼敦阿基自殺式回傳，艾達臣摩拉斯喺禁區內踢低搶波嘅達雲紐尼斯，球證直指12碼，阿歷斯麥亞里士打一射中鵠，紅軍快速追和1比1。艾達臣摩拉斯更因為呢腳受傷，56分鐘要換走，史堤芬奧迪加頂替把守最後一關。

利物浦得勢不饒人，60分鐘換入穆罕默德沙拿及安德魯羅拔臣加強攻力。路易斯迪亞斯、沙拿之後5分鐘內接連都有反先機會，但都未能化成入球。88分鐘謝後備入替嘅謝利美杜古射門中柱，沙拿反擊又射歪，最終雙方1比1。紅軍賽後同阿仙奴同得64分，「兵工廠」以較佳得失球暫坐榜首位置，曼城少1分守住第3位，英超冠軍誰屬仲有排鬥。