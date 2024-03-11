曼城「穿心腿」走甩12碼　高普怒插球證

萬眾矚目嘅英超「天王山之戰」，利物浦主場1比1逼和曼城。「紅軍」今仗形勢稍佔上風，贏唔到波有啲唔抵，尤其補時最後階段出現爭議一幕，曼城翼鋒謝利美杜古禁區內「穿心腿」踢中利物浦球員，但裁判同VAR竟然覺得冇事，利物浦領隊高普完場後怒插球證錯判，直指呢球係「100%嘅12碼」。

比賽去到補時8分鐘尾聲，謝利美杜古禁區內起飛腳解圍，直接踩中阿歷斯麥亞里士打心口，動作非常礙眼，不過球證奧利華並冇吹罰，VAR介入後亦決定維持奧利華嘅判決。完場後高普怒氣沖沖咁走到奧利華面前質問，但似乎未獲得滿意解釋，賽後受訪仍然餘怒未燒。

高普表示：「呢球係100%嘅12碼，同埋杜古要食黃牌！杜古可以踢到個波係因為舉腳太高，如果個波唔喺度，佢會踢死麥亞里士打！地球上所有識波嘅人都會話呢球係12碼，覺得唔係嘅人都唔識波。我真係冇嬲，因為我好開心球隊交出好好嘅表現。」

為《天空體育》評述嘅堅尼就唔同意：「高普話杜古舉腳過高係啱，但杜古並冇發力踩落去，所以我覺得球證冇錯。」加歷查就表示：「如果奧利華吹罰，VAR唔會推翻，同樣地奧利華冇吹罰，VAR都會同意。杜古的確係好夠運，但我明白球證同VAR唔罰12碼嘅原因。」