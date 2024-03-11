英超3雄掀惡鬥！利物浦餘下賽程最易食？

今季英超爭霸非常激烈，榜首3雄阿仙奴(64分)、利物浦(64分)同曼城(63分)只有1分差距，最後10場聯賽衝刺肯定精彩。目前阿仙奴以靠佳得失球差做「1哥」，不過喺足智彩嘅冠軍賠率，阿仙奴就被列為3.5倍第3熱門，曼城仍然被視為2倍嘅頂頭大熱，利物浦就有2.8倍成冠軍次熱。

睇番最後10輪賽程，3雄都各有5場主場同5場作客，利物浦嘅對手相對容易，10個對手平均得分只有38.4分，而且下一輪曼城同阿仙奴互撼，輪到利物浦食花生睇戲；相反阿仙奴嘅賽程就最「惡哽」，對手平均得分達到41.5分，當中包括要作客曼城、熱刺同曼聯，失分危機極高；曼城對手嘅平均得分係40.7分。

阿仙奴最後10輪賽程

第30輪：客 VS 曼城

第31輪：主 VS 盧頓

第32輪：客 VS 白禮頓

第33輪：主 VS 阿士東維拉

第34輪：客 VS 狼隊

第35輪：客 VS 熱刺

第36輪：主 VS 般尼茅夫

第37輪：客 VS 曼聯

第38輪：主 VS 愛華頓

待定：主 VS 車路士

利物浦最後10輪賽程

第30輪：主 VS 白禮頓

第31輪：主 VS 錫菲聯

第32輪：客 VS 曼聯

第33輪：主 VS 水晶宮

第34輪：客 VS 富咸

第35輪：客 VS 韋斯咸

第36輪：主 VS 熱刺

第37輪：客 VS 阿士東維拉

第38輪：主 VS 狼隊

待定：客 VS 愛華頓

曼城最後10輪賽程

第30輪：主 VS 阿仙奴

第31輪：主 VS 阿士東維拉

第32輪：客 VS 水晶宮

第33輪：主 VS 盧頓

第34輪：客 VS 熱刺

第35輪：客 VS 諾定咸森林

第36輪：主 VS 狼隊

第37輪：客 VS 富咸

第38輪：主 VS 韋斯咸

待定：客 VS 白禮頓