石偉雄世界盃巴庫站跳得銀牌　爭奧運形勢轉好

香港體操天王石偉雄周日(10日)出戰阿爾拜疆巴庫舉行的世界盃，在男子跳馬決賽以較高難度分力壓同分的英國選手(Harry Hepworth)奪得銀牌，爭逐巴黎奧運入場券形勢轉好。

上一站世界盃失利，未能躋身決賽的「石仔」，今站轉戰巴庫盡顯爭勝決心，在上周五的初賽跳出14.916分以首名晉級決賽，其中首跳更以難度分6.0的動作獲得15.166分的全場最高分；「石仔」休息一天後在決賽亮相仍保持勇態，第一跳以難度分6.0的動作取得14.966分，首跳領先，繼而第二跳他有輕微失誤，難度分5.6的動作獲得14.766分，被烏克蘭的對手卓貝爾尼（Nazar Chepurnyi）以同樣是難度分5.6的動作，取得15.000分超前，最終以石偉雄以總分14.866分力壓同分的英國名將希柏禾夫(Harry Hepworth )獲得一面銀牌，而卓貝爾尼則以14.900分奪冠。

由於贏得金牌的卓貝爾尼已透過團體賽取得奧運資格，換言之獲得亞席的「石仔」 可以取得本站最高的30分奧運積分，連同首站他同樣袋走30分，目前在奧運積分榜暫列次席，僅以2分落後伊朗選手，要爭取奧運資格的形勢樂觀。

體操的奧運資格爭逐已進入最後階段，奧運積分以4站世界盃最佳成績的三站計算，石偉雄只要在下月卡塔爾的世界盃再踏上頒獎台，將可奪得奧運入場券。