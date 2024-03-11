丹恩奴域：艾阿恩會令C朗亞冠8強止步

8強首回合戰情相當緊湊，艾阿恩最終成功以1比0勝出，換言之次回合的壓力將會落在艾納斯的身上。

艾納斯首回合訪艾阿恩，本應最少也可以和局收場，但艾阿恩門將艾爾沙作出了數次令人難以置信的撲救，其中1次更加封阻了基斯坦奴朗拿度的攻門。艾爾沙今仗定要再次交出最高水平的表現，事關他將會相當忙碌。

由於泰利斯卡因傷缺陣，我預期沙迪奧文尼將會出任左翼位置，而奧達維奧會在基斯坦奴朗拿度身後，擔任一個類似自由人的角色。這3位球員是艾納斯能否重返正軌的關鍵人物，沙迪奧文尼及奧達維奧的工作，就是為C朗這名葡萄牙前鋒製造入球機會。

艾納斯賽前的壞消息是拿樸迪因於首回合領紅，今仗需要停賽，這將會為艾阿恩帶來希望，皆因他們於首回合時，前線進攻表現令我留下深刻印象。

艾阿恩的攻勢當中，蘇菲恩拉希美及卡古的表現最為搶鏡，他們能夠聰明地製造出空位，走到對方身後位置，而且彼此之間的串連也十分好。

事實上，他們二人都十分了解對方的習性及踢法。卡古在首回合就交出了一記妙到毫顛的助攻傳送，成功令蘇菲恩拉希美建功。由於拿樸迪缺陣，再加上如果艾阿恩可以在攻守轉換時作出精準的傳送的話，故這兩位球員能夠為艾納斯的防守帶來極大問題。

艾阿恩是一支凝聚力十分強的球隊，而且亦將會向艾納斯的弱點作出針對性部署。我認為，他們今仗將可跟艾納斯打成平手，並將基斯坦奴朗拿度及其隊友於8強行人止步。