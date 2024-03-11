曲棍球四角賽雨下激戰　港隊主場捧兩盃

一連三天的第十二屆香港曲棍球四角邀請賽及第七屆女子曲棍球邀請賽將，假香港足球會落幕，港隊男、女子隊分別撃敗中華台北和泰國，齊齊主場捧盃。

在頭兩仗分別擊敗印尼及新加坡的港女子隊，在煞科日比賽面對中華台北，只要保持不敗便能奪冠。賽前天氣變差，下起滂沱大雨。開賽初段，港隊採取較穩守戰術，讓中華台北保持控球，不過未能組織到有效的埋門，相反港隊於完半場憑反撃得手，由陳彥呈一射破網，領先1:0完半場。下半場戰況持續膠着，雖然中華台北依舊佔有較多控球，但港隊防守集中，成功守住1:0賽果完場。港隊3戰全勝奪冠，陳彥呈亦當選賽事最佳球員和神射手。

男子組方面，港隊面對前兩戰全勝的泰國必須取勝才能奪冠。上半場港隊雖然佔盡優勢，但遲遲未能制造埋機會，半場只能打成0:0；非勝不可的港隊換邊後加強攻勢，終於憑着姚祉謙近門射入，打破僵局。5分鐘後，再由俞東豪補射破門，領先2:0進入第四節。落後的泰國傾巢而出，積極反撲，但後防反而曝露更多空位，港隊再憑入藉兵Ishtiaq Ahmed策動反擊，連過三人後窄角度射入，助港隊領先3:0。雖然泰國及後搏得點球，但射門被港隊守門員林政澔飛身撲出，亦壓住泰國隊最後反撲的機會。最終港隊以3:0勝出，以2勝1和成積奪冠。Ishtiaq Ahmed和林政澔分別當選賽事最佳球員和最佳守門員。

主場奪冠的港隊將放眼年尾舉辦的亞洲杯外圍賽，希望能殺入正賽，再創佳績。

賽事排名

男子組：

冠軍 中國香港

亞軍 泰國

季軍 中華台北

殿軍 中國澳門

女子組：

冠軍 中國香港

亞軍 中華台北

季軍 新加坡

殿軍 印尼